Куда «черные лесорубы» отправляют кубанские деревья
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На Кубани с начала года выявили 30 преступлений в сфере лесопромышленного комплекса
Куда «черные лесорубы» отправляют кубанские деревья
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Почти четверть территории Краснодарского края покрыта лесом. На это богатство есть посягатели. С начала этого года. В суд направили 11 уголовных дел, к ответственности привлекли 14 лиц.
Также поговорим об ослаблении режима карантина в Краснодарском крае, расскажем, что нового можно будет делать с 6 июня.