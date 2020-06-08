8 Июнь 2020 2020-06-08T18:03:12+03:00

Слушайте нас а 91.0 FM в Краснодаре и 89.5 FM в Анапе Фото: Архив "КП"

Почему первые выходные ослабленного карантина в Краснодаре обернулись беспорядками 00:00 00:00

Карантин в Краснодарском крае продлен до 21 июня, однако послабления, озвученные 4 июня на заседании краевого оперативного штаба, теперь позволяют свободно выходить в парки, скверы и улицы.

Краснодарская молодежь засиделась в четырех стенах, а потому парни и девушки решили устроить массовую сходку на улице Красной у открывшихся летних кафе. Массовые гулянья переросли в потасовку с полицией.

Почему так вышло и какие последствия нас ждут, обсудим сегодня в 17:03.