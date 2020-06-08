Почему первые выходные ослабленного карантина в Краснодаре обернулись беспорядками
Дошло даже до конфликта с полицией
Почему первые выходные ослабленного карантина в Краснодаре обернулись беспорядками
Карантин в Краснодарском крае продлен до 21 июня, однако послабления, озвученные 4 июня на заседании краевого оперативного штаба, теперь позволяют свободно выходить в парки, скверы и улицы.
Краснодарская молодежь засиделась в четырех стенах, а потому парни и девушки решили устроить массовую сходку на улице Красной у открывшихся летних кафе. Массовые гулянья переросли в потасовку с полицией.
Почему так вышло и какие последствия нас ждут, обсудим сегодня в 17:03.