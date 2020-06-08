2020-06-08T18:03:12+03:00
Тема дня – Краснодар
Егор КАЗАКОВЕвгения ОСТРАЯ

Почему первые выходные ослабленного карантина в Краснодаре обернулись беспорядками

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Дошло даже до конфликта с полицией

Почему первые выходные ослабленного карантина в Краснодаре обернулись беспорядками

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Карантин в Краснодарском крае продлен до 21 июня, однако послабления, озвученные 4 июня на заседании краевого оперативного штаба, теперь позволяют свободно выходить в парки, скверы и улицы.

Краснодарская молодежь засиделась в четырех стенах, а потому парни и девушки решили устроить массовую сходку на улице Красной у открывшихся летних кафе. Массовые гулянья переросли в потасовку с полицией.

Почему так вышло и какие последствия нас ждут, обсудим сегодня в 17:03.

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