Никита Коваленко: Что бы ни случилось в Краснодаре, виноваты «понаехи». Как так?
Слева направо: Никита Коваленко, Нина Шилоносова, Дмитрий МихеевФото: Архив "КП"
В гостях у Нины Шилоносовой и Дмитрия Михеева был новый краснодарец Никита Коваленко
Никита Коваленко: Что бы ни случилось в Краснодаре, виноваты «понаехи». Как так?
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Никита - маркетолог. Переехал на Кубань семь лет назад из Новосибирска. В этом эфире программы «Все свои» смеялись над стереотипами о южанах, искали общее между столицами Юга и Сибири и думали, надо ли вообще рекламировать Краснодар.