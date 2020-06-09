2020-06-09T14:50:34+03:00
Все свои
Нина ШИЛОНОСОВАДмитрий МИХЕЕВ

Никита Коваленко: Что бы ни случилось в Краснодаре, виноваты «понаехи». Как так?

Слева направо: Никита Коваленко, Нина Шилоносова, Дмитрий МихеевСлева направо: Никита Коваленко, Нина Шилоносова, Дмитрий МихеевФото: Архив "КП"

В гостях у Нины Шилоносовой и Дмитрия Михеева был новый краснодарец Никита Коваленко

Никита Коваленко: Что бы ни случилось в Краснодаре, виноваты «понаехи». Как так?

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Никита - маркетолог. Переехал на Кубань семь лет назад из Новосибирска. В этом эфире программы «Все свои» смеялись над стереотипами о южанах, искали общее между столицами Юга и Сибири и думали, надо ли вообще рекламировать Краснодар.

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