9 Июнь 2020 2020-06-09T14:50:34+03:00

Никита Коваленко: Что бы ни случилось в Краснодаре, виноваты «понаехи». Как так? 00:00 00:00

Никита - маркетолог. Переехал на Кубань семь лет назад из Новосибирска. В этом эфире программы «Все свои» смеялись над стереотипами о южанах, искали общее между столицами Юга и Сибири и думали, надо ли вообще рекламировать Краснодар.