На Кубани начинается сезон походов. Как на природе не угодить в беду
Откуда поступает наибольшее число сообщений о помощи
На Кубани начинается сезон походов. Как на природе не угодить в беду
Наступило лето, люди стали чаще грезить о походах. Кто-то в них даже отправляется. Однако случается так, что без помощи спасателей не обойтись. Как отправиться на природу и вернуться самостоятельно, а не на вертолете МЧС, обсудили сегодня с заместителем начальника Южного регионального поисково-спасательного отряда по поисково-спасательной работе Юрием Фоминым.
Также поговорили о наказании девушки, пробежавшей по машине ДСП на выходных. Инцидент произошел на улице Красной. Нарушительнице назначили 13 суток ареста и штраф 2 000 рублей.