2020-06-10T18:18:19+03:00
Тема дня – Краснодар
Егор КАЗАКОВЕвгения ОСТРАЯ

На Кубани начинается сезон походов. Как на природе не угодить в беду

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Откуда поступает наибольшее число сообщений о помощи

На Кубани начинается сезон походов. Как на природе не угодить в беду

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Наступило лето, люди стали чаще грезить о походах. Кто-то в них даже отправляется. Однако случается так, что без помощи спасателей не обойтись. Как отправиться на природу и вернуться самостоятельно, а не на вертолете МЧС, обсудили сегодня с заместителем начальника Южного регионального поисково-спасательного отряда по поисково-спасательной работе Юрием Фоминым.

Также поговорили о наказании девушки, пробежавшей по машине ДСП на выходных. Инцидент произошел на улице Красной. Нарушительнице назначили 13 суток ареста и штраф 2 000 рублей.

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