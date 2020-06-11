2020-06-11T15:36:28+03:00
Тема дня – Краснодар
Егор КАЗАКОВ@kp_kuban

Ослабления Карантина: гостиницам можно работать, а красные пропуска больше не нужны

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По краю беспрепятственно можно будет ездить с 12 июня

Послабления Карантина: гостиницам можно работать, а красные пропуска больше не нужны

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В Краснодарском крае карантин объявлен до 21 июня. Фактически, его действие распространялось на несколько вещей: передвижение между муниципалитетами региона, свободный въезд на территорию Кубани, деятельность крупных торговых центров, индустрии развлечений, гостиниц без медлицензий и посещения храмов.

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