Ослабления Карантина: гостиницам можно работать, а красные пропуска больше не нужны
По краю беспрепятственно можно будет ездить с 12 июня
Послабления Карантина: гостиницам можно работать, а красные пропуска больше не нужны
В Краснодарском крае карантин объявлен до 21 июня. Фактически, его действие распространялось на несколько вещей: передвижение между муниципалитетами региона, свободный въезд на территорию Кубани, деятельность крупных торговых центров, индустрии развлечений, гостиниц без медлицензий и посещения храмов.