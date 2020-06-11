Ослабления Карантина: гостиницам можно работать, а красные пропуска больше не нужны

11 Июнь 2020 2020-06-11T15:36:28+03:00

Слушайте нас на 91.0 FM в Краснодаре и 89.5 FM в Анапе Фото: Архив "КП"

Послабления Карантина: гостиницам можно работать, а красные пропуска больше не нужны 00:00 00:00

В Краснодарском крае карантин объявлен до 21 июня. Фактически, его действие распространялось на несколько вещей: передвижение между муниципалитетами региона, свободный въезд на территорию Кубани, деятельность крупных торговых центров, индустрии развлечений, гостиниц без медлицензий и посещения храмов.