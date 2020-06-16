Виталий Борисов: В «Одном театре» могут появиться «Понаехи»
Слева направо: Виталий Борисов, Нина Шилоносова, Дмитрий МихеевФото: Архив "КП"
В гостях у Нины Шилоносовой и Дмитрия Михеева был новый краснодарец Виталий Борисов
Виталий Борисов: В «Одном театре» могут появиться «Понаехи»
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Актер и режиссер, соучредитель независимого «Одного театра» приехал работать в краевой Театр Драмы из Красноярска 15 лет назад. В этом эфире программы «Все свои» говорили о сходстве и различиях между сибиряками и кубанцами, особенностях краснодарской публики и новых проектах театрального партнерства. «Один театр» в сложном положении из-за карантина, но готовит новые постановки, среди них спектакль в документальном жанре о «понаехах».