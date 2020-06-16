16 Июнь 2020 2020-06-16T19:32:34+03:00

Виталий Борисов: В «Одном театре» могут появиться «Понаехи» 00:00 00:00

Актер и режиссер, соучредитель независимого «Одного театра» приехал работать в краевой Театр Драмы из Красноярска 15 лет назад. В этом эфире программы «Все свои» говорили о сходстве и различиях между сибиряками и кубанцами, особенностях краснодарской публики и новых проектах театрального партнерства. «Один театр» в сложном положении из-за карантина, но готовит новые постановки, среди них спектакль в документальном жанре о «понаехах».