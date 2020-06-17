17 Июнь 2020 2020-06-17T18:07:42+03:00

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Мор рыбы в Тимашевском районе: всему виной жара? 00:00 00:00

В выходные жители сельского поселения Кубанец, Тимашевского района отправились на традиционную рыбалку к местному водоему. Но удочку в этот злополучный день так и не удалось забросить. Рыбаки пришли в ужас от увиденного: сотни мертвых рыб плавали на поверхности.

Эксперты говорят, что никакого отравления не было, что все дело в жаре. Так ли это?

Также обсудим будущее пациенток Алены Верди, которая умерла 15 июня. Как они теперь будут исправлять все то, что лже-хирург натворила.

Начинаем в 17:03.

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