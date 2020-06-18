18 Июнь 2020 2020-06-18T18:26:25+03:00

Краснодарском крае сняли режим карантина, но оставили ограничения 00:00 00:00

Губернатор Краснодарского края с 21 июня отменил карантин. Регион начал возвращаться постепенно к прежней жизни, в которой не было ограничительных мер. С 21 числа разрешили работать всем гостиницам и санаториям. Откроются школы, детские сады, лагеря. Но с оговорками – только для взрослых. Также распахнут двери торговые центры, но в них пока будут закрыты зоны питания и развлечений.