22 Июнь 2020 2020-06-22T12:19:21+03:00

Вартан Саркисян: К дантистам все приходят за красивой «голливудской» улыбкой 00:00 00:00

У нас в гостях яркий человек, известный врач, потомственный стоматолог, трехкратный лауреат премий «стоматолог-ортопед» года, экперт в области керамических виниров, специалист по сложным случаям протезирования, владелец клиники «Медисса Арт» Вартан Саркисян.

Он рассказал про то, какие жалобы у пациентов сегодня, о современных технологиях в стоматологии и протезировании. А еще о том, какие виниры лучше ставить и какие технологии протезировании есть сегодня.

А еще в клинике «Медисса-Арт» вам сделают скидку на виниры в 20%, если назовете промокод «Комсомольская правда».

«Здоровый разговор» начинается в 13:03. Слушайте нас на 91.0 FM в Краснодаре и 89.5FM в Анапе.