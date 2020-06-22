2020-06-22T12:19:21+03:00
Здоровый разговор-Краснодар
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Егор КАЗАКОВ@kp_kuban

Вартан Саркисян: К дантистам все приходят за красивой «голливудской» улыбкой

«Здоровый разговор» начинается в 13:03«Здоровый разговор» начинается в 13:03Фото: Архив "КП"

Современные технологии позволяют обрести ее в кратчайшие сроки

Вартан Саркисян: К дантистам все приходят за красивой «голливудской» улыбкой

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У нас в гостях яркий человек, известный врач, потомственный стоматолог, трехкратный лауреат премий «стоматолог-ортопед» года, экперт в области керамических виниров, специалист по сложным случаям протезирования, владелец клиники «Медисса Арт» Вартан Саркисян.

Он рассказал про то, какие жалобы у пациентов сегодня, о современных технологиях в стоматологии и протезировании. А еще о том, какие виниры лучше ставить и какие технологии протезировании есть сегодня.

А еще в клинике «Медисса-Арт» вам сделают скидку на виниры в 20%, если назовете промокод «Комсомольская правда».

«Здоровый разговор» начинается в 13:03. Слушайте нас на 91.0 FM в Краснодаре и 89.5FM в Анапе.

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