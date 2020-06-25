2020-06-25T14:41:51+03:00
Тема дня – Краснодар
Мария ПАНАРИНА

Детские сады, кафе и фитнес-клубы: Что откроется в Краснодарском крае с 27 июня

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На Кубани введены новые послабления режима повышенной готовности

Детские сады, кафе и фитнес-клубы: Что откроется в Краснодарском крае с 27 июня

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Карантин в регионе был отменен с 21 июня, однако ряд ограничений продолжает действовать – запрещены массовые мероприятия, закрыты крупные фитнес-клубы, бани и бассейны, закрыты кафе и рестораны, у которых нет летников и открытых террас, аттракционы в парках, храмы, а также автовокзалы. Регион живет в режиме повышенной готовности.

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