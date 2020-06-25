Детские сады, кафе и фитнес-клубы: Что откроется в Краснодарском крае с 27 июня
На Кубани введены новые послабления режима повышенной готовности
Детские сады, кафе и фитнес-клубы: Что откроется в Краснодарском крае с 27 июня
Карантин в регионе был отменен с 21 июня, однако ряд ограничений продолжает действовать – запрещены массовые мероприятия, закрыты крупные фитнес-клубы, бани и бассейны, закрыты кафе и рестораны, у которых нет летников и открытых террас, аттракционы в парках, храмы, а также автовокзалы. Регион живет в режиме повышенной готовности.