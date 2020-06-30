2020-06-30T19:23:46+03:00
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Нина ШИЛОНОСОВА

Константин Бутаков: Краснодар – лучший город земли

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В гостях у Нины Шилоносовой был новый краснодарец Константин Бутаков

Константин Бутаков: Краснодар – лучший город земли

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Хабаровчанин переехал на Кубань семь лет назад. Он рассказал, как Краснодар помог ему стать стендап-комиком, о чем и о ком шутят местные юмористы со сцены. Из программы узнаем, почему дальневосточники массово переезжали в Краснодар и при чем здесь администрация города. И конечно, не забыли про казаков!

Скачать передачу [mp3, 33.0 МБ]
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