Константин Бутаков: Краснодар – лучший город земли
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В гостях у Нины Шилоносовой был новый краснодарец Константин Бутаков
Константин Бутаков: Краснодар – лучший город земли
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Хабаровчанин переехал на Кубань семь лет назад. Он рассказал, как Краснодар помог ему стать стендап-комиком, о чем и о ком шутят местные юмористы со сцены. Из программы узнаем, почему дальневосточники массово переезжали в Краснодар и при чем здесь администрация города. И конечно, не забыли про казаков!