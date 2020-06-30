2020-06-30T15:39:38+03:00
Тема дня – Краснодар
Егор КАЗАКОВ@kp_kuban

На Кубани задержали полковника МВД за пьяную езду

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По факту проводится проверка

На Кубани задержали полковника МВД за пьяную езду

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В тот вечер гаишники в Новокубанском районе Краснодарского края ловили пьяных водителей. Кто сидел за рулем новенького Genesis (иномарка стоит от 4 млн рублей) сначала не обратили внимания. Автомобиль просто подозрительно медленно ехал по дороге недалеко от поселка Восход. Когда стекло со стороны водителя опустилось, ДПСник выпрямился по струнке.

- Здравия желаю, товарищ полковник, - сказал инспектор, узнав в водителе начальника соседнего отдела МВД - Гулькевичского.

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