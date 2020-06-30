На Кубани задержали полковника МВД за пьяную езду
По факту проводится проверка
На Кубани задержали полковника МВД за пьяную езду
В тот вечер гаишники в Новокубанском районе Краснодарского края ловили пьяных водителей. Кто сидел за рулем новенького Genesis (иномарка стоит от 4 млн рублей) сначала не обратили внимания. Автомобиль просто подозрительно медленно ехал по дороге недалеко от поселка Восход. Когда стекло со стороны водителя опустилось, ДПСник выпрямился по струнке.
- Здравия желаю, товарищ полковник, - сказал инспектор, узнав в водителе начальника соседнего отдела МВД - Гулькевичского.