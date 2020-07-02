2 Июль 2020 2020-07-03T00:05:48+03:00

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Комары атакуют жителей Краснодара 00:00 00:00

В Краснодаре сняли карантин еще 21 июня, а парки и скверы открыли еще раньше. После разрешения народ рванул отдыхать – каждый вечер в городских скверах можно встретить сотни, если не тысячи людей.

С дождями, которые проливаются согласно прогнозам синоптиков, увеличилось и количество комаров. Причем, за время карантина они настолько проголодались, что сейчас не оставляют живых мест на краснодарцах, которые решили пройти по вечернему городу.