Комары атакуют жителей Краснодара
За время карантина они сильно проголодались
Комары атакуют жителей Краснодара
В Краснодаре сняли карантин еще 21 июня, а парки и скверы открыли еще раньше. После разрешения народ рванул отдыхать – каждый вечер в городских скверах можно встретить сотни, если не тысячи людей.
С дождями, которые проливаются согласно прогнозам синоптиков, увеличилось и количество комаров. Причем, за время карантина они настолько проголодались, что сейчас не оставляют живых мест на краснодарцах, которые решили пройти по вечернему городу.