2020-07-03T00:05:48+03:00
Тема дня – Краснодар
Егор КАЗАКОВ@kp_kuban

Комары атакуют жителей Краснодара

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За время карантина они сильно проголодались

Комары атакуют жителей Краснодара

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В Краснодаре сняли карантин еще 21 июня, а парки и скверы открыли еще раньше. После разрешения народ рванул отдыхать – каждый вечер в городских скверах можно встретить сотни, если не тысячи людей.

С дождями, которые проливаются согласно прогнозам синоптиков, увеличилось и количество комаров. Причем, за время карантина они настолько проголодались, что сейчас не оставляют живых мест на краснодарцах, которые решили пройти по вечернему городу.

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