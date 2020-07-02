На Кубани участковый торговал марихуаной прямо на рабочем месте
Его поймали с поличным
На Кубани участковый торговал марихуаной прямо на рабочем месте
Сотрудники оперативно - розыскной части службы собственной безопасности ГУ МВД по краю провели операцию по выявлению коррупции в рядах сотрудников внутренних дел.
В Крымском районе им удалось выяснить, что местный участковый, 36-летний старший лейтенант полиции организовал настоящий локальный бизнес по сбыту наркотиков.
Оперативники, под видом покупателей, обратились к старлею прямо на территории участкового пункта с просьбой продать им марихуаны. Не моргнув глазом, страж правопорядка тут же сбыл им почти 4 с половиной грамма «травы».