2 Июль 2020 2020-07-03T09:10:51+03:00

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На Кубани участковый торговал марихуаной прямо на рабочем месте 00:00 00:00

Сотрудники оперативно - розыскной части службы собственной безопасности ГУ МВД по краю провели операцию по выявлению коррупции в рядах сотрудников внутренних дел.

В Крымском районе им удалось выяснить, что местный участковый, 36-летний старший лейтенант полиции организовал настоящий локальный бизнес по сбыту наркотиков.

Оперативники, под видом покупателей, обратились к старлею прямо на территории участкового пункта с просьбой продать им марихуаны. Не моргнув глазом, страж правопорядка тут же сбыл им почти 4 с половиной грамма «травы».