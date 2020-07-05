2020-07-05T22:44:07+03:00
Тема дня – Краснодар
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban

«Клуб болельщиков»: смотрим и комментируем игру ФК «Краснодар» - «Зенит»

Слушайте на 91.0 FM в Краснодаре и 89.5FM в АнапеСлушайте на 91.0 FM в Краснодаре и 89.5FM в АнапеФото: Архив "КП"

Выигрывайте главный приз – футбольный мяч

«Клуб болельщиков»: смотрим и комментируем игру ФК «Краснодар» - «Зенит»

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Когда футбол больше, чем футбол – настраивайтесь на волну 91.0 FM в Краснодаре радио «Комсомольская правда» приглашает Вас в Клуб болельщиков!

В это воскресенье с 20:30 все, что будет происходить на футбольном поле во время матча во время ФК «Краснодар» и «Зенит» обсудим в прямом эфире. Спортивный обозреватель «Комсомольской правды» Артём Гнатенко и его гость – болельщик «быков» и гендиректор МТРК «Краснодар» Максим Жмутский.

Включайтесь в обсуждение в чате «Комсомольской правды» по номеру 8 (961) 590 70 90.

Выигрывайте главный приз – футбольный мяч. Радио «Комсомольская правда» Краснодар. В это воскресенье в 20:30! Только на 91.0 FM в Краснодаре!

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