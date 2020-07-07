Григорий Усенко и Рунар Халиуллин: Краснодар на глазах превратился в европейский город
Григорий Усенко справа и Рунар ХалиуллинФото: Архив "КП"
Слушайте нас на 91.0FM в Краснодаре и на 89.5FM в Анапе
Григорий Усенко и Рунар Халиуллин: Краснодар на глазах превратился в европейский город
00:00
00:00
В гостях у Нины Шилоносовой и Дмитрия Михеева были представители Ассоциации экстремальных видов спорта. Спортсмены - питерец Халиуллин и москвич Усенко - работают в краснодарской компании ХСА. Они строят скейт-парки в стране и за рубежом, обучают детей и устраивают шоу. А еще готовятся к Олимпиаде – скейтбординг стал официальным видом Игр.