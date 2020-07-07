7 Июль 2020 2020-07-07T21:25:03+03:00

Григорий Усенко и Рунар Халиуллин: Краснодар на глазах превратился в европейский город 00:00 00:00

В гостях у Нины Шилоносовой и Дмитрия Михеева были представители Ассоциации экстремальных видов спорта. Спортсмены - питерец Халиуллин и москвич Усенко - работают в краснодарской компании ХСА. Они строят скейт-парки в стране и за рубежом, обучают детей и устраивают шоу. А еще готовятся к Олимпиаде – скейтбординг стал официальным видом Игр.