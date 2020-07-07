2020-07-07T21:25:03+03:00
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Нина ШИЛОНОСОВАДмитрий МИХЕЕВ

Григорий Усенко и Рунар Халиуллин: Краснодар на глазах превратился в европейский город

Григорий Усенко справа и Рунар ХалиуллинГригорий Усенко справа и Рунар ХалиуллинФото: Архив "КП"

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Григорий Усенко и Рунар Халиуллин: Краснодар на глазах превратился в европейский город

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В гостях у Нины Шилоносовой и Дмитрия Михеева были представители Ассоциации экстремальных видов спорта. Спортсмены - питерец Халиуллин и москвич Усенко - работают в краснодарской компании ХСА. Они строят скейт-парки в стране и за рубежом, обучают детей и устраивают шоу. А еще готовятся к Олимпиаде – скейтбординг стал официальным видом Игр.

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