2020-07-09T14:55:00+03:00
Здоровый разговор-Краснодар
Егор КАЗАКОВНиколай ЧЕРНЫШУК

Деркиминализация врачебных ошибок: распространено ли преследование медиков на Кубани

Слушайте на 91.0 FM в Краснодаре и 89.5 FM в АнапеСлушайте на 91.0 FM в Краснодаре и 89.5 FM в АнапеФото: Архив "КП"

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997

Деркиминализация врачебных ошибок: распространено ли преследование медиков на Кубани

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Председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрий Морозов считает, что необходимо декриминализировать врачебные ошибки. Речь идет о том, что, если медик все сделал правильно, но пациент умер, то уголовная ответственность наступать не должна.

В эфире обсудим, много ли ситуаций, когда врачебную ошибку нужно доказывать, как профессиональное сообщество относится к идее Морозова, и какие могут быть подводные камни.

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.

Начинаем в 13:03. Слушайте на 91.0 FM в Краснодаре и 89.5 FM в Анапе.

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