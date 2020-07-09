Деркиминализация врачебных ошибок: распространено ли преследование медиков на Кубани
Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997
Деркиминализация врачебных ошибок: распространено ли преследование медиков на Кубани
Председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрий Морозов считает, что необходимо декриминализировать врачебные ошибки. Речь идет о том, что, если медик все сделал правильно, но пациент умер, то уголовная ответственность наступать не должна.
В эфире обсудим, много ли ситуаций, когда врачебную ошибку нужно доказывать, как профессиональное сообщество относится к идее Морозова, и какие могут быть подводные камни.
Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.
Начинаем в 13:03. Слушайте на 91.0 FM в Краснодаре и 89.5 FM в Анапе.