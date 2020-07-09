9 Июль 2020 2020-07-09T14:55:00+03:00

Слушайте на 91.0 FM в Краснодаре и 89.5 FM в Анапе Фото: Архив "КП"

Деркиминализация врачебных ошибок: распространено ли преследование медиков на Кубани 00:00 00:00

Председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрий Морозов считает, что необходимо декриминализировать врачебные ошибки. Речь идет о том, что, если медик все сделал правильно, но пациент умер, то уголовная ответственность наступать не должна.

В эфире обсудим, много ли ситуаций, когда врачебную ошибку нужно доказывать, как профессиональное сообщество относится к идее Морозова, и какие могут быть подводные камни.

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.

Начинаем в 13:03. Слушайте на 91.0 FM в Краснодаре и 89.5 FM в Анапе.