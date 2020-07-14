14 Июль 2020 2020-07-14T15:29:54+03:00

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Елена Ищенко: Краснодар мне не кажется консервативным городом 00:00 00:00

Елена Ищенко приехала в город около трех лет назад из Москвы. В эфире шел разговор о том, насколько важна локальная идентичность и что значат «корни» для творцов. Говорили вместе со слушателями о том, как художники меняют город, о сочетании патриархальности и авангарда, о поддержке деятелей культуры. Ну и ломали стереотипы, конечно.