14 Июль 2020 2020-07-14T17:50:47+03:00

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Что откроется в Краснодарском крае после 16 июля 00:00 00:00

В регионе под запретом массовые мероприятия, закрыты библиотеки, детские кружки, театры и кинотеатры, клубы и дискотеки. Нельзя посещать бассейны, сауны, бани.

Между тем, в регионе заболеваемость COVID-19 хоть и стабилизировалась, каждый день статистика плюсует по 60 новых зараженных. Но, по мнению эпидемиологов, это по-прежнему много. А значит, до абсолютной победы над инфекцией еще далеко.