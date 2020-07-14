Что откроется в Краснодарском крае после 16 июля
Слушайте нас на 91.0 FM в Краснодаре и 89.5 FM в АнапеФото: Архив "КП"
На заседании оперштаба по коронавирусу озвучат очередные послабления
Что откроется в Краснодарском крае после 16 июля
00:00
00:00
В регионе под запретом массовые мероприятия, закрыты библиотеки, детские кружки, театры и кинотеатры, клубы и дискотеки. Нельзя посещать бассейны, сауны, бани.
Между тем, в регионе заболеваемость COVID-19 хоть и стабилизировалась, каждый день статистика плюсует по 60 новых зараженных. Но, по мнению эпидемиологов, это по-прежнему много. А значит, до абсолютной победы над инфекцией еще далеко.