2020-07-14T17:56:01+03:00
Тема дня – Краснодар
Егор КАЗАКОВ@kp_kuban

Ливень в Краснодаре 14 июля 2020: затоплены улицы, встали трамваи

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Буквально за считанные минуты город погрузился под воду

Ливень в Краснодаре 14 июля 2020: затоплены улицы, встали трамваи

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Не успели жители города забыть о залповом ливне, который обрушился на Краснодар на прошлой неделе. Как вновь, краевой центр накрыла непогода. Темная туча расползлась в небе над кубанской столицей. Хлынул сильный дождь, начал греметь гром.

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