15 Июль 2020 2020-07-19T22:46:42+03:00

Включайтесь в обсуждение в чате по номеру 8 (961) 590-70-90 Фото: Архив "КП"

Клуб болельщиков на радио «КП»: обсуждаем матч «Краснодар» - «Динамо Москва» 00:00 00:00

В это воскресенье, 19 июля, ФК «Краснодар» и «Динамо Москва» померятся силами на стадионе краевой столицы. На арену пустят очень мало зрителей – 10% от вместимости трибун. Поэтому на радио «Комсомольская правда» в Краснодаре (91.0 FM в Краснодаре и 89.5 FM в Анапе) идет новый проект - «Клуб болельщиков».

В прямом эфире спортивный обозреватель «Комсомольской правды» Артем Гнатенко и его известные гости - председатель федерации спортивных журналистов Краснодарского края Максим Осадник и мастер спорта международного класса по боксу Дмитрий Пирог – будут обсуждать матч. Начало 19 июля в 20:30.

Включайтесь в обсуждение в чате по номеру 8 (961) 590-70-90.

Выигрывайте главный приз - футбольный мяч.

19 июля в 20:30 на радио «Комсомольская правда» (91.0 FM в Краснодаре и 89.5 FM в Анапе). Не пропустите.