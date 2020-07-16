Бассейны, библиотеки и спортшколы: что откроется в Краснодарском крае с 18 июля

16 Июль 2020 2020-07-16T18:54:17+03:00

Слушайте нас на 91.0FM в Краснодаре и 89.5FM в Анапе Фото: Архив "КП"

В Краснодарском крае с 18 июля открывают аквапарки и бассейны 00:00 00:00

С 18 июля начинается очередной этап снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Снова смогут открыться аквапарки, бассейны, аттракционы на открытом воздухе. Все это может работать только при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.

Кроме того, в Краснодарском крае откроются библиотеки, но без доступа в читальные залы, кружки и секции для индивидуальных занятий с детьми, а также возобновится учебно-тренировочный процесс в спортивных школах.