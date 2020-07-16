Бассейны, библиотеки и спортшколы: что откроется в Краснодарском крае с 18 июля
Стабильная эпидобстановка позволяет ввести новые послабления
В Краснодарском крае с 18 июля открывают аквапарки и бассейны
С 18 июля начинается очередной этап снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Снова смогут открыться аквапарки, бассейны, аттракционы на открытом воздухе. Все это может работать только при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.
Кроме того, в Краснодарском крае откроются библиотеки, но без доступа в читальные залы, кружки и секции для индивидуальных занятий с детьми, а также возобновится учебно-тренировочный процесс в спортивных школах.