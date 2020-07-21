Денис Григорьев: В Краснодаре мне нравится всё, кроме пробок
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Гостем программы Нины Шилоносовой и Дмитрия Михеева был лидер волгоградского содружества Денис Григорьев
«Все свои»: Лидер волгоградского землячества в Краснодаре Денис Григорьев о том, как волжане живут на Кубани
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Около пяти лет назад юрист переехал на Кубань, сплотил вокруг себя земляков. В эфире шла речь об общем и особенном, в том числе о своеобразии кубанской Фемиды. О развитии благотворительных проектов, в которых участвуют «понаехи» на колесах.