22 Июль 2020 2020-07-22T21:18:15+03:00

Клуб болельщиков на радио «КП»: обсуждаем матч «Краснодар» - «Ахмат» 00:00 00:00

В эту среду, 22 июля, ФК «Краснодар» примет грозненский «Ахмат» на своем поле.

В «Клубе болельщиков» на радио «Комсомольская правда» (91.0 FM в Краснодаре и 89.5 FM в Анапе) наш футбольный обозреватель Артем Гнатенко и его известные гости - спортивный журналист телеканала Кубань24 Евгений Резник и спортивный директор регби-клуба «Кубань» Денис Крячик – будут обсуждать матч и подведут итоги сезона Российской премьер-лиги.

Мачт начнется в 19:00. Мы будем держать вас в курсе того, что происходит на поле, а в 20:00 выходим в прямой эфир.

Включайтесь в обсуждение в чате по номеру 8 (961) 590-70-90.

Выигрывайте главный приз - футбольный мяч.

22 июля в 20:00 на радио «Комсомольская правда» (91.0 FM в Краснодаре и 89.5 FM в Анапе). Не пропустите!