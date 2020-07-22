22 Июль 2020 2020-07-22T18:32:02+03:00

«Тема дня»: Как чаеводы пережили карантин 00:00 00:00

Как чайная индустрия пережила карантин? Упало ли качество товара? И как защитить сочинские плантации чая?

Об этом и не только поговорим сегодня с генеральным директором ООО «Краснодарчай» Серафимом Тимченко.

Подключайтесь к нам в 17:03 на 91.0 FM в Краснодаре и 89.5 FM в Анапе.

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.