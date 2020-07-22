«Тема дня»: Как чаеводы пережили карантин
Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997Фото: Архив "КП"
В гостях генеральный директор компании «Краснодарчай» Серафимом Тимченко
«Тема дня»: Как чаеводы пережили карантин
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Как чайная индустрия пережила карантин? Упало ли качество товара? И как защитить сочинские плантации чая?
Об этом и не только поговорим сегодня с генеральным директором ООО «Краснодарчай» Серафимом Тимченко.
Подключайтесь к нам в 17:03 на 91.0 FM в Краснодаре и 89.5 FM в Анапе.
Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.