2020-07-22T18:32:02+03:00
Тема дня – Краснодар
Егор КАЗАКОВ@kp_kuban

«Тема дня»: Как чаеводы пережили карантин

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997Фото: Архив "КП"

В гостях генеральный директор компании «Краснодарчай» Серафимом Тимченко

«Тема дня»: Как чаеводы пережили карантин

00:00
00:00

Как чайная индустрия пережила карантин? Упало ли качество товара? И как защитить сочинские плантации чая?

Об этом и не только поговорим сегодня с генеральным директором ООО «Краснодарчай» Серафимом Тимченко.

Подключайтесь к нам в 17:03 на 91.0 FM в Краснодаре и 89.5 FM в Анапе.

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.

Скачать передачу [mp3, 41.6 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 (861) 997-7-997+7 (961) 590-70-90+7 (961) 590-70-90
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
«Краснодар» пробился в Лигу чемпионов
В Новороссийске мужчину оштрафовали за незаконную покупку леопарда
Вениамин Кондратьев выступит с заявлением на заседании краевого оперативного штаба 30 июля
В Анапе тушили горящий дом на площади в 200 квадратных метров
В Геленджике реанимируют старые колодцы
Под Краснодаром по новой транспортной развязке пустили движение
У главы Мостовского района Сергея Ласунова выявили коронавирус
Прокуратура проверит деятельность властей Анапы в градостроительной сфере
Вениамин Кондратьев поручил возобновить еженедельные заседания краевого оперативного штаба
Вениамин Кондратьев сделал заявление из-за роста заболеваемости в Краснодарском крае
С начала года на Кубани проведено 3,9 тыс. телемедицинских консультаций
В Краснодаре ищут пропавшего 69-летнего пенсионера