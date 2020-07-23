Как вернуть себе отличное зрение за один день?
В гостях офтальмохирург из клиники «ТРИ-З» Ирина Бобрышева
Как вернуть себе отличное зрение за один день?
Катаракта становится все более распространенным заболеванием. Она уже перестала быть болезнью пожилых людей. С жалобами на снижение зрения из-за помутневшего хрусталика обращаются уже и 40-летние.
О том, как можно избавиться от катаракты, что реально помогает, а что – пустая трата времени и денег, поговорим с офтальмохирургом клиники «ТРИ-З» Ириной Бобрышевой.
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Клиника находится в краевой столице на ул. Красных партизан, 18, телефон: 8 (861) 298-31-06.