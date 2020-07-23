23 Июль 2020 2020-07-23T15:49:58+03:00

Слушайте нас на 91.0 FM в Краснодаре и 89.5 FM в Анапе Фото: Архив "КП"

Как вернуть себе отличное зрение за один день? 00:00 00:00

Катаракта становится все более распространенным заболеванием. Она уже перестала быть болезнью пожилых людей. С жалобами на снижение зрения из-за помутневшего хрусталика обращаются уже и 40-летние.

О том, как можно избавиться от катаракты, что реально помогает, а что – пустая трата времени и денег, поговорим с офтальмохирургом клиники «ТРИ-З» Ириной Бобрышевой.

Слушайте нас на 91.0 FM в Краснодаре и 89.5 FM в Анапе.

Клиника находится в краевой столице на ул. Красных партизан, 18, телефон: 8 (861) 298-31-06.