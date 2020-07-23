2020-07-23T15:49:58+03:00
Здоровый разговор-Краснодар
Егор КАЗАКОВ@kp_kuban

Как вернуть себе отличное зрение за один день?

Слушайте нас на 91.0 FM в Краснодаре и 89.5 FM в АнапеСлушайте нас на 91.0 FM в Краснодаре и 89.5 FM в АнапеФото: Архив "КП"

В гостях офтальмохирург из клиники «ТРИ-З» Ирина Бобрышева

Как вернуть себе отличное зрение за один день?

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Катаракта становится все более распространенным заболеванием. Она уже перестала быть болезнью пожилых людей. С жалобами на снижение зрения из-за помутневшего хрусталика обращаются уже и 40-летние.

О том, как можно избавиться от катаракты, что реально помогает, а что – пустая трата времени и денег, поговорим с офтальмохирургом клиники «ТРИ-З» Ириной Бобрышевой.

Слушайте нас на 91.0 FM в Краснодаре и 89.5 FM в Анапе.

Клиника находится в краевой столице на ул. Красных партизан, 18, телефон: 8 (861) 298-31-06.

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