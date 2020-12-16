"Если бы сказал, что я не хочу возглавить сборную страны по гандболу, это была бы брехня": Евгений Трефилов об отставке тренера женской команды

Евгений Трефилов мечтает вернуться в сборную России Фото: пресс-служба ГК Кубань

Сборная России провалилась на чемпионате Европы по гандболу среди женщин в Дании. В заключительной встрече группового этапа команда Амброса Мартина уступила хозяйкам турнира – 23:30 – и не вышла в плей-офф. Теперь она будет бороться только за пятое место.

После игры президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев объявил об отставке главного тренера команды Мартина, добавил, что дружина доиграет турнир с другим специалистом, и исключил возможность возвращения в команду Евгения Трефилова. Под руководством кубанского тренера команда завоевала золотые медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016.

- Я бы хотел возглавить сборную. Это была бы брехня, если бы я сказал, что это не так – говорит Трефилов сайту «КП» – Кубань». – Сейчас такое состояние дурацкое. Я как бы боюсь вляпаться опять, но, как тренер, сейчас собрал бы вещи и полетел в Данию уже сегодня.

Однако почетный президент гандбольного клуба «Кубань» (такую должность сейчас занимает Трефилов) понимает, что сборной России нужен не опытный, а молодой специалист, который прошел бы с командой не один турнир.

- Я отвратительно спал. У нас нет обоймы тренеров, которые возглавили бы команду. Вот я думаю о себе. На какой-то период я мог бы возглавить команду? У меня возраст, болячки. Период нового тренера должен быть не краткосрочным. Поэтому нужен молодой специалист. Все пишут, что я великий. Нифига! Меня протянули по этому гандболу с шишками и оплеухами. Меня протянули, позволили подготовиться. Это же надо дать и молодому тренеру, – добавляет Трефилов.

Евгений Трефилов убежден, что решение об отставке главного тренера сборной России Амброса Мартина было эмоциональным, но объяснимым.

- Мы вчера общались с Шишкаревым после игры. Я говорил, что надо сесть и подумать. Он эмоционально принял это решение, и его можно понять. Поймите, федерация, организация команд – этот воз Сергей Шишкарев тянет на себе. Та же «Кубань» существует только из-за него. Когда человек из кармана достает и выкладывает деньги, которые он мог куда-то в другое место положить, он может сорваться и что-то сказать, – считает олимпийский чемпион 2016 года.

Евгений Трефилов ушел из сборной России больше года назад, но не пропустил ни одного ее матча. Следит за результатами везде: на стадионе, по ТВ. После игры с Данией Трефилов даже сорвался с диеты, которую ему прописали врачи! Так сильно переживал поражение.

- Открыл холодильник и ел все без разбору, - говорит Трефилов. - Все думают, что я злорадствовал после выступления сборной России. Это не так. Я очень хотел, чтобы наши выиграли. Коронавирус наложил отпечаток на подготовку команды. Дай сборной России еще два-три матча с Данией – она бы выиграла все, даже без лидеров. Сейчас норвежкам повезло. Они отпетрушат всех. Здесь сильнее всего жаба давит, – резюмирует Трефилов.

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