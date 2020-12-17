Что произошло после матча Краснодар – Уфа

Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар

«Краснодар» обыграл «Уфу» в последнем матче года и уходит на зимнюю паузу в чемпионате на седьмой строчке с 30 набранными очками. Единственный гол был забит на 22-й минуте – отличился Маркус Берг с передачи Реми Кабелла. «КП» рассказывает о том, что произошло после финального свистка матча 19 тура РПЛ Краснодар - Уфа 17 декабря.

Болельщики «Краснодара» отметили, что команда здорово играла в последних матчах года и рассчитывают, что игроки будут в такой же хорошей форме и в феврале.

- «Уфа» окопалась около штрафной как никто до них в этом сезоне. Тяжелые три очка для «Краснодара». Мусаев удивил в концовке, сдвинув ненадолго Классона в опорную зону.) До второго места, кстати, всего пять очков. Очень хороший декабрь, - заключил болельщик «Краснодара» журналист Артур Каратай.

Официальный твиттер «Уфы» назвал поражение обидным.

- Терпим обидное поражение в Краснодаре. Во втором тайме добавили мы, создали несколько опасных моментов, но забить не получилось. Уходим на перерыв на 15-м месте, - говорится в аккаунте команды.

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов рассказал, что его команда сама «привезла» себе гол.

- В таких ситуациях должна быть надежность, но допустили ошибки. Во втором тайме мы стали немного по-другому играть. Думаю, эта игра держала всех в напряжении, - сказал специалист.

Его команда осталась в зоне вылета перед зимней паузой.

- Нужно усиливаться, качественно выходить из нашей ситуации, быть готовыми в физическом плане. Провести тяжелую работу, чтобы подготовиться к весенней части, - добавил Рахимов.

Главный тренер «Краснодара» посетовал на то, что команда не смогла увеличить преимущество, из-за чего было напряжение до конца матча.

- Но я рад, что мы сыграли на ноль, добились важной победы и уходим на перерыв в хорошем настроении, - заключил Мурад Мусаев.

Он рассказал, что «Краснодар», вероятно усилит свой состав.

- Зимнее трансферное окно не такое активное, как летом. Команды не охотно отдают игроков. Ни позиций, ни фамилий сейчас назвать не могу, - сказал Мусаев.

«Краснодар» отправится в отпуск и соберется вновь в начале января. Первые сборы команды пройдут в ОАЭ с 13 по 27 января, а второй сбор – в испанской Марбелье. После этого футболисты вернутся в Краснодар, где будут готовиться к матчу 1/16 финала Лиги Европы с «Динамо» из Загреба. Эта игра состоится 18 февраля.