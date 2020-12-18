Расстреляны и замучены в газовых машинах: следком начал расследование фактов геноцида на Кубани

Данные архивов сейчас исследуют специалисты. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Следователи первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Краснодарскому краю начали детализировать все массовые казни во время оккупации фашистами с 1941 по 1943 годы.

Благодаря архивным данным, известно, что на Кубани все карательные операции осуществляли члены Зондеркоманды СС-10 «а» и их пособники среди местного населения. Для этого сюда была направлена группа палачей во главе с Куртом Кристманом.

- Мы собираемся установить конкретных лиц из числа немецко-фашистских захватчиков и их пособников, причастных к убийствам мирного населения, которым удалось избежать ответственности за свои злодеяния, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Казненных в Ейске детей сбросили в противотанковый ров

В Краснодаре, по данным источников, с августа 1942 года по январь 1943 года жителей не щадили. Пожилых людей, детей и женщин морили голодом, расстреливали, травили в газовых камерах, заживо засыпали землей.

Об одном из самых жестоких эпизодов оккупации поведали секретные документы КГБ. После освобождения Ейска в противотанковом рве за пределами города, ставшем братской могилой, позже обнаружили 214 детей в возрасте от 6 до 16 лет.

Более того, известно и о других зверствах оккупантов на территории Краснодарского края.

Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

- Так в станицах Марьянской и Старо-Щербиновской были расстреляны 247 человек. Кроме того, во время оккупации немецкие захватчики в станицах Березанской, 3-я Речка Кочеты (Чернышевка), а также в Краснодаре, применяя мобильные газовые камеры, совершили массовое убийство не менее 380 пациентов лечебно-исправительного учреждения, психиатрических больниц, - сообщают в ведомстве.

По фактам массовых убийств граждан СССР членами Зондеркоманды СС-10 «а» («Айнзатцкоманда 10а») на территории Краснодарского края, а также Ростовской области 4 октября 1970 года Управлением КГБ при Совете Министров СССР по Краснодарскому краю было возбуждено уголовное дело. Палачи Курт Кристман, Юханес Эрнст Киндер, Курт Тримборн были осуждены. Но кое-кому удалось избежать наказания.

Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

В Канаде до сих пор проживает военный переводчик карательного отряда 97-летний Гельмут Оберлендер. Страна начала процедуру его выдворения, когда выяснились постыдные факты его биографии. Но грянула пандемия коронавируса и старика пощадили.

Сейчас следователи в Краснодарском крае устанавливают все обстоятельства преступлений тех лет.