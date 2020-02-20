«Газовая машина колесила по городу, пока в кузове не наступило затишье»: Тела 214 детдомовцев в Ейске эксгумировали несколько раз, чтобы точно установить причину смерти

Спустя 78 лет следователи вместе с историками восстанавливают картину произошедшего с воспитанниками Ейского детского дома после оккупации города фашистами. В прошлом году краснодарское УФСБ рассекретило документы массовой казни детей с пороками развития в 1942 году. А потом последовало возбуждение уголовного дела по статье «Геноцид». В противотанковом рве за пределами Ейска, ставшем братской могилой, позже обнаружили 214 детей в возрасте от 6 до 16 лет.

- По тем документам, которые обнародовали в прошлом году, 100 из этих несчастных ребят были воспитанниками Симферопольского детского дома. Их вывезли, когда фашисты оккупировали город. Решено было везти их сначала в Горячий Ключ. Но когда стало понятно, что враг продолжает движение в сторону этого кубанского города, их вновь погрузили в эшелоны и отправили в Ейск. Во-первых, здесь были все условия, море, а во-вторых, никто не думал, что фашисты доберутся и до Ейска, - рассказывает «КП» - Кубань» малоизвестные факты замдиректора Ейского историко-краеведческого музея Марина Сидоренко.

Первая эксгумация тел детей. Фото: Ейский историко-краеведческий музей

Дети из Крыма были с физическими недугами. У кого-то патология развития скелета, у кого-то — костный туберкулез. В Ейске решено было разместить их в городском детском доме.

- В другом корпусе жили кубанские ребятишки с умственной отсталостью. Но особенности развития многим из них позволяли учиться в обычной средней школе, - говорит историк.

Документально подтверждено, что после захвата города, фашисты приняли прагматичное решение - уничтожить ущербных. Инвалиды не представляли интерес для Вермахта в первую очередь из-за нетрудоспособности.

Летом 1942 года город был оккупирован, а 9 октября к корпусам, где жили дети, в шесть часов вечера подъехали крытые грузовики.

- Есть свидетельские показания, где указано, что кузовы их были обиты толстым слоем металла, без окон и дверей. В них плотными группами и посадили детей прямо в одежде и с костылями, - рассказывает Марина Сидоренко.

Один из чудом спасшихся воспитанников детдома Леонид Дворников, не поместившийся в кузов смерти, кричал немцам, что дышать в нем детям будет попросту нечем. Но фашисты только плотно задраили грузовик и поехали в сторону Широчанского хутора.

- Эти машины были экспериментальными. Газовые, как потом выяснилось. Поэтому немцы не знали, сколько потребуется времени для умерщвления детей. Выхлопные газы поступали внутрь кузова и губили все живое в нем. Так они колесили по окраинам Ейска. Пока не остановились у одного из противотанковых рвов. Открыли двери кузова. И когда им показалось, что все дети мертвы, выкинули их в этот ров, а сверху присыпали землей, - продолжает историк.

Надо сказать, что воспитателей и персонал детдома фашисты оставили в живых. Им нужна была рабочая сила.

- Когда данные погибших были раскрыты, выяснилось, что среди них были дети разных национальностей: русские, украинцы, армяне, грузины, чехи, татары, евреи и даже два немца. Но палачей это не интересовало, - говорит Марина Сидоренко.

Позже, когда в город вернулись советские войска, началось расследование фашистских убийств гражданского населения. Первая эксгумация тел погибших детей проводилась 15 апреля 1943 года. Однако военно-полевые медики в тот момент не смогли точно установить причину их гибели. Кстати, на фотографии, предоставленной сотрудниками Ейского историко-краеведческого музей, запечатлен этот факт. В составе экспертной комиссии — люди в военной форме и даже священник.

В секретных же документах значилось только состояние трупов. Их положение в могиле указывало на то, что умерли они одномоментно. Но характерных пулевых ран, в случае, если бы это был расстрел, на телах детей не нашли.

- Часть тел тогда переместили в братскую могилу городского парка. Там в тот же момент воздвигли памятник, - рассказывает историк. - Остальные остались там же во рве.

Краеведы объясняют такое решение тем, что в стране по-прежнему шла война. Для перезахоронения детей тогда нашли только 40 гробов. Поэтому в каждый из них клали по два-три тела. Этот факт обнаружился, когда власти вновь решили эксгумировать их для новой экспертизы.

- Было это спустя несколько месяцев, потому что медлить было нельзя. Тогда уже экспертизу делали специалисты. По состоянию внутренних органов, сохранившимся тканям они определили, что причиной гибели стало отравление газами, - продолжает Марина Сидоренко.

Уже после войны останки детей были перенесены на городское кладбище. На их могиле высечены слова: «Я, раненый детством, войну проклинаю».

Однако ответил за преступление против человечности лишь один из палачей - Бем Лука Романович. В 1961-м году он и другие преступники, поступившие на службу в немецкие карательные войска, судом в Краснодаре были приговорены к расстрелу.

Сейчас фигурантом по делу о «Геноциде» проходит 96-летний житель Канады Гельмут Оберлендер. Переводчика Зондеркоманды СС могут экстрадировать в Россию и судить за преступление без сроков давности.

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