Зверства фашизма: Следственный комитет запросил у Канады материалы по делу о массовой казни в Ейском детдоме

О жуткой истории Ейского детского дома сотрудникам местного музея стало известно в 2015 году. Тогда в архивах была найдена книга, в которой были описаны страшные события 1942-го. Позднее ФСБ обнародовали подробности массовой казни воспитанников интерната. Жертвами жестокой расправы стали 214 мальчиков и девочек. Самым маленьким было всего шесть лет.

Прислужники гитлеровского режима совершили множество преступлений, но не все злодеи были наказаны. Выявлять и отдавать под суд убийц приходится до сих пор, поэтому было возбуждено уголовное дело.

Следственный комитет России запросил материалы в компетентных органах Канады в отношении Гельмута Оберлендера. Именно его проверяют на причастность к зверскому преступлению.

СКР направил запрос в Канаду по уголовному делу о геноциде воспитанников детского дома Ейска.

Гельмут Оберлендер в годы войны (слева) и сейчас.

По имеющимся данным, до начала войны он жил в Советском Союзе. После оккупации Украины немецкими войсками в 1941 году Оберлендера призвали в Вермахт в качестве переводчика. Служил он в зондеркоманде СС-10 «а», на вооружении которой как раз находились мобильные газовые камеры.

- В результате одной из подобных операций 9 и 10 октября 1942 года было совершено массовое убийство воспитанников детского дома Ейска, - сообщают в СК России.

Опубликованы документы о зверствах нацистов в Ейске. Фото: пресс-служба УФСБ по Краснодарскому краю

Во время расследования уголовного дела также установлено, что в декабре 2019 года Верховный суд Канады Оберлендера, скрывшего от канадских властей факт участия в эскадроне смерти, лишили ранее выданного гражданства.

- В 1940-х и 1960-х годах ряд переводчиков и иных участников Зондеркоманды СС-10 «а» были задержаны и осуждены, - говорят следователи. - Они дали признательные показания о своей карательной активности и деятельности всего подразделения в целом.

Но Оберлендеру удалось спастись бегством. Еще на этапе предварительного следствия он скрылся после капитуляции Германии и таким образом избежал уголовной ответственности. На этот раз сделать это ему уже не удастся.

- СК России устанавливает все обстоятельства участия Оберлендера в составе Зондеркоманды, - говорит главный представитель СК России Светлана Петренко. - Убийства и истребление гражданского населения до или во время войны составляют преступления против человечности – они не имеют срока давности.

Памятник погибшим детям в Ейске

Историки работу следователей поддерживают. По их мнению, важно доказать, какие конкретно люди были причастны к убийству детей.

ДОСЬЕ «КП»

Гельмут Оберлендер родился в 1924 году в селе Молочанск Запорожской области СССР. Он из семьи немецкого происхождения.

До начала Второй мировой войны жил в Советском Союзе. Однако в 41-м Оберлендера призвали в Вермахт в качестве переводчика. Он был обязан прослушивать советские радиотрансляции и переводить эфиры. Позже Оберлендера привлекли для охраны коммуникаций от советских партизан.

Также известно, что он служил в зондеркоманде СС-10 «а», на вооружении которой как раз находились мобильные газовые камеры.

В июле 1943-го после того, как была расформирована зондеркоманда, его перевели в регулярные войска Вермахта. Он воевал на Восточном фронте до конца 1944 года. Во время одного из боев он получил ранение - его отправили в госпиталь, где он и встретил окончание войны.

Ну а далее после капитуляции Германии ему удалось скрыться, в 1953 году он эмигрировал в Канаду, где получил гражданство.

На протяжении нескольких десятилетий продолжались судебные тяжбы, в которых Оберлендер пытался «отвоевать» свое гражданство. Но в конце 2019-го Верховный суд Канады окончательно отклонил его апелляцию, а значит правительство может начать процедуру депортации.

Сам Гельмут неоднократно утверждал, что его принудили вступить в ряды нацистов. Но он никогда не разделял их взгляды и не убивал.

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