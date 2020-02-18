Детям говорили, что везут «на лечение», а потом расстреляли. За что у Канады требуют экстрадиции 96-летнего фашистского палача

Канадские власти собираются выслать из страны 96-летнего Гельмута Оберлендера, участника зондеркоманды СС-10 "а". Дело в том, что Оберлендер служил переводчиком в специальном отряде Курта Кристмана, действовавшей на Кубани в 1942-1943 годах. Известно, что на вооружении у данной группировки фашистов были газовые камеры. Их жертвами стали тысячи жителей Краснодарского края.

В прошлом году после обнародования документах о зверствах фашистов в Ейске, жертвами жестокой расправы здесь стали 214 детей в возрасте от шести до 16 лет, Следком возбудил уголовное дело по статье «Геноцид». Одним из его фигурантов стал как раз Гельмут Оберлендер. Российские следователи запросили материалы на него у канадской стороны.

СКР направил запрос в Канаду по уголовному делу о геноциде воспитанников детского дома Ейска.

Здание интерната, откуда увозили детей на казнь, сохранилось до сих пор. Фото: Google Карты

В декабре 2019 года Верховный суд Канады Оберлендера, скрывшего от канадских властей факт участия в эскадроне смерти, лишили ранее выданного гражданства.

- В 1940-х и 1960-х годах ряд переводчиков и иных участников Зондеркоманды СС-10 «а» были задержаны и осуждены, - говорят следователи. - Они дали признательные показания о своей карательной активности и деятельности всего подразделения в целом.

Но Оберлендеру удалось спастись бегством. Еще на этапе предварительного следствия он скрылся после капитуляции Германии и таким образом избежал уголовной ответственности.

Однако, по словам адвоката Оберлендера, речь об экстрадиции в Россию пока не идет. В данный момент гитлеровского приспешника требуют покинуть страну.

Напомним, шокирующие документы были рассекречены в октябре прошлого года сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю. В них содержатся подробности массового убийства воспитанников детского дома - 102 девочек и 113 мальчиков.

Все они жили в Симферополе, но после начала войны детский дом эвакуировали в небольшой приморский город Ейск.

Памятник погибшим детям в Ейске

Летом 1942 года город был оккупирован, а в 9 октября, ровно 77 лет тому назад, и произошла массовая казнь. К корпусам, где жили дети, в шесть часов вечера подъехали крытые грузовики.

- После этого начали грузить детей. Причем тех, кто пытался бежать или сопротивляться, бросали в машины силой, - говорится в документе, опубликованном РИА Новости.

Здание этого детского дома сохранилось до сих пор. Оно находится на углу улиц Гоголя и Богдана Хмельницкого. Сегодня там расположена школа-интернат для слабослышащих детей.

Им говорили, что везут «на лечение в Краснодар», «в баню» или «грузить семечки». Всех захватчики не смогли погрузить, часть ребят смогла убежать, но машины вернулись уже следующим вечером. Не пощадили фашисты никого – выносили даже лежачих тяжелобольных детей. Их тела обнаружили в братской могиле в городском парке Ейска.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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