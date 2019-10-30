2019-10-30T15:13:30+03:00
Общество

СК возбудил уголовное дело о геноциде по факту зверского убийства воспитанников детского дома в Ейске

Часть карателей так и не понесла наказания за это преступление
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Здание интерната, откуда увозили детей на казнь, сохранилось до сих порЗдание интерната, откуда увозили детей на казнь, сохранилось до сих порФото: Google
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После публикации ФСБ архивных документов о массовом убийстве воспитанников детского дома в Ейске в Следственном комитете России возбуждено уголовное дело по статье «Геноцид». Жертвами жестокой расправы осенью 1942 года стали 214 детей в возрасте от шести до 16 лет - 102 девочки и 113 мальчиков. Многие из них были инвалидами.

В архивах зафиксировано, что карательную операцию проводила Зондеркоманда СС-10 «а», возглавляемая доктором Куртом Кристманом. Захватчики использовали для казни газовые камеры. Тела убитых детей фашисты свалили в районе Широчанского хутора. Их обнаружили только летом 1943 года после освобождения Ейска.

Отсюда фашисты забирали детей на казнь

Отсюда фашисты забирали детей на казнь

- Установлено, что в ходе карательных операций 9 и 10 октября 1942 года члены Зондеркоманды СС-10 «а» с участием начальника Гестапо города Ейска обер-лейтенанта Бедедекера, коменданта города Кандлера и врача Гестапо Штрауха, применяя мобильные газовые камеры, совершили массовое убийство воспитанников детского дома города Ейска, - сообщают в СК России.

Часть военных преступников была осуждена за это преступление – их, в том числе и Кристмана, казнили, однако Бедедекер, Кандлер, Штрауха и другие участники казни не понесли наказание.

В СК отмечают, что подобные преступления не имеют срока давности и уголовное дело возбуждено в соответствии с нормами международного права и национального законодательства.

- Ни один факт преступных действий, основанных на идеях расового превосходства, нацизма, пусть и по прошествии продолжительного времени, не должен остаться незамеченным и безнаказанным, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Здание интерната, откуда увозили детей на казнь, сохранилось до сих пор

Детям говорили, что их везут «на лечение в Краснодар», «в баню» или «грузить семечки». Всех захватчики не смогли погрузить, часть ребят смогла убежать, но машины вернулись уже следующим вечером. Не пощадили фашисты никого – выносили даже лежачих тяжелобольных детей. Их тела обнаружили в братской могиле (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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