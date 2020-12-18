В горах Сочи для туристов с симптомами коронавируса откроют обсерватор

Обсерватор с видом на горы заработает в Сочи на Новый год. Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Курортный край готовится принимать сотни туристов со всей страны. Россияне уже раскупили почти все номера в сочинских гостиницах и в его округе. А предприимчивые местные продают уже даже место в очереди на канатную дорогу. В сезон пик на популярный подъемник здесь выстраивается цепочка из людей в экипировке. К слову, за то, чтобы кто-то избавил от подобных простоев туристы готовы платить по 40 тысяч рублей.

О безопасности гостей, приезжающих на новогодние праздники со всех уголков нашей страны, объятых пандемией, думают и краевые власти. Здесь прямо в горах обустраивают обсерватор на 100 мест.

- Если турист обнаружит у себя симптомы недомогания, характерные для коронавирусной инфекции, в том числе температуру, он может отправиться в обсерватор на сутки. Далее он сдает тест на коронавирус. Если анализ окажется отрицательным, то турист сможет покинуть обсерватор. При получении положительного теста человека направят на лечение, - рассказал заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель.

Напомним, по всему региону запрещены новогодние вечеринки, а бары, кафе и рестораны обязали работать до полуночи в Новый год.

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Сочи этой зимой перетягивает одеяло на себя. Операторы уже заявили, что курорт возьмет на себя до 80% турпотока на Кавказе. Но на сегодня уже практически все отели Красной Поляне забронированы на новогодние праздники.

- Мы ждем более 350 тысяч гостей со всей страны, - говорит директор департамента курортов и туризма Сочи Светлана Батяйкина. – И несмотря на то, что отели Красной Поляны загружены на 90%, мы принимаем туристов. Места хватит если не в горах, то в прибрежном кластере точно (продолжение)