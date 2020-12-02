40 тысяч с человека: В Сочи начали продавать места в очереди на подъемники в новогодние праздники

В очереди любители активного отдыха могут провести несколько часов. Фото: Юлия БАРАНОВА

Перед стартом продаж одного из самых популярных гаджетов перед магазинами появляются очереди из желающих первыми приобрести новинку. И стоит сказать, таких много. Люди, согласны отдать 200–300 тысяч за то, чтобы быть первым. А, чтобы не терять время, готовы заплатить тому, кто за них подождет. Такой оригинальный бизнес вовсю практикуется в столице и в Питере. А теперь заработал и в Краснодарском крае. Здесь, правда, ожидается аншлаг не в торговые точки, а на канатки.

Из-за пандемии жители России отпраздновать Новый год за рубежом не смогут. Толпы туристов, по прогнозам, рванут на горнолыжные курорты Краснодарского края. Горный кластер Сочи готовится встретить 300 тысяч отдыхающих, а значит у подъемников будет не протолкнуться.

Летом число туристов на Красной Поляне било все возможные рекорды.Сразу после открытия канатных дорог выстраивались очереди, которые к обеду растягивались на сотни метров. В новогодние празднике ситуация может быть намного хуже. Чтобы прокатиться по склонам, придется подождать минимум час. Для тех, кому невтерпеж или кто просто не любит ждать, предлагают заплатить за место в очереди.

Автор одного из объявлений предлагает занять место в очереди со 2 по 5 января в двух направлениях — от Олимпийской деревни до пика и на южном склоне. Причем, как удалось узнать «КП» - Кубань», спрос на такое предложение, действительно, есть. Компания любителей активного отдыха уже выкупила 3 января.

Приберечь место автор объявления готов со 2 по 5 января

- Данная цена за место, - объясняет автор объявления. - Цена дня обговаривается индивидуально. Более одного дня, к сожалению, предоставить не можем.

По словам продавца, 40 тысяч рублей человек платит за то, что окажется в нужном месте по согласованию - пройти удастся в самое начало очереди. Саму оплату начнут принимать лишь 1 января. К слову, если вы захотите без ожидания попасть до Олимпийской деревни - это первая остановка 960 метров, то за нее придется доплатить отдельно.

На связь с покупателем по идее выйдет человек, с которым будет встреча у канатных дорог. После обмена контактами, согласовываются временные рамки и место. Разумеется, каких-либо гарантий вам никто не даст - никаких чеков или расписок не ждите.

Но, по словам местных жителей, такой бизнес на Красной Поляне процветает уже давно.

- Раньше просто покупателей в интернете не искали, желающих на месте искали. Но и ценник был ниже - порядка 10 тысяч рублей просили. Вообще есть еще более дешевый вариант забронировать инструкторов, с ними, как правило, проходишь без очереди, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» сотрудница одного из отеле на Красной Поляне.