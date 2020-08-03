2020-08-03T15:38:25+03:00
Общество

«Очередь двести человек»: на горных курортах Сочи образовалось опасное столпотворение

Никто не соблюдает дистанцию и не носит маски [фото, видео]
Юлия БАРАНОВА
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На горных курортах Сочи опасное столпотворение.На горных курортах Сочи опасное столпотворение.Фото: Юлия БАРАНОВА

В Сочи число туристов в Красной Поляне бьет все возможные рекорды. С 9 утра, сразу после открытия канатных дорог выстраиваются очереди, которые растут с каждым часом. К обеду ее «хвост» растягивается на сотни метров. Подняться на вершину хотят сразу двести человек.

Подняться на вершину хотят сразу двести человек. Фото: Юлия БАРАНОВА

Подняться на вершину хотят сразу двести человек.Фото: Юлия БАРАНОВА

В длинной очереди мы увидели даже невесту с женихам, свидетелями и гостями, которые проводят модную свадьбу в горах.

- Очередь стоит целый день, до глубокого вечера. Туристы идут нескончаемым потоком и никто уже не боится вируса, а зря, - поделился с «Комсомольской правдой» - Кубань» охранник станции канатных дорог Олег Семененко.

Очередь на подъемники на Красной Поляне.Юлия БАРАНОВА

Охранники – практически единственные люди, кто носит маски на курортах, не считая официантов и сотрудников отелей. Гости «забивают» на вирус и отрываются по полной.

К вечеру людей меньше не становится. Ведь в июле из-за наплыва гостей горные курорты Сочи продлили работу канатных дорог. Теперь туристы спешат проводить солнце на высоты 2200 метров над уровнем моря. Канатки останавливаются только после 20:30.

Менеджеры горных курортов Сочи отмечают повышенный туристический интерес. По предварительным данным, в августе 2020 года спрос на отдых в Горном кластере в 2020 году значительно выше, чем за аналогичный период прошлого года.

- Конечно, мы стараемся соблюдать все меры санитарно-эпидемиологической безопасности: дезинфицируем кабинки, сделали разметку для соблюдения социальной дистанции, разместили объявления, чтобы на открытые подъемники не садились больше 2 человек, а в гондолы – больше четырех, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе одного из курортов. – Но заставить людей надеть маски мы не можем.

Напомним, что в начале июля в Сочи встретили 100-тысячного отдыхающего, а в первые дни августа число гостей увеличилось до 500 тысяч человек. В Сочи в июле только самолетом прилетели более 350 тысяч туристов.

Как писала «Комсомолка», из Сочи в Абхазию отправились первые экскурсионные автобусы. 1 и 2 августа на посту МАПП "Адлер" прошли таможенный контроль почти 7 тысяч транспортных средств, следовавших в обоих направлениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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