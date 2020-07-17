2020-07-17T16:55:45+03:00
Общество

«Ради заката на вершине»: горные курорты Сочи продлили работу канатных дорог

Теперь туристы смогут проводить солнце на высоты 2200 метров над уровнем моря
Юлия БАРАНОВА
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В Сочи продлили работу канатных дорог. Фото: @rosakhutorВ Сочи продлили работу канатных дорог. Фото: @rosakhutor

В Сочи на горных курортах увеличили время работы канатных дорог до 20:00 – 20:30. Это сделано для того, чтобы туристы смогли полюбоваться закатом на вершинах.

- С 17 июля мы продлили время работы канатных дорог «Реликтовый лес» и «Вершина», ведущих на гору Аибга на высоте 2200 метров над уровнем моря. Новый график курорт ввел для того, чтобы гости не пропускали одно из самых красивых зрелищ – заход солнца на головокружительной высоте, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе курорта «Красная Поляна».

Представитель пресс-службы обратила внимание, что отдыхающие с огромным удовольствием встречают вечер в горах, чтобы сделать неповторимые фото на фоне огненных красок неба, розовых облаков и темных силуэтов вершин.

С собой туристам рекомендуют взять куртку или плед. Фото пресс-службы курорта «Красная Поляна».

С собой туристам рекомендуют взять куртку или плед. Фото пресс-службы курорта «Красная Поляна».

- Среди туристов немало тех, кто только вечером входит во вкус и ощущает прилив творческих сил. Теперь гости курорта могут совершить поздний спуск с Пика (высота 2320 метров над уровнем моря) в 20:00 и проводить солнце на вершине хребта. Это надо увидеть хоть раз, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе курорта «Роза Хутор».

Курорты добавили в линейку прогулочных билетов новый тариф «Закат в горах», который действует на подъем с 17:00 до 20:30. С собой туристам рекомендуют взять куртку или плед, так как на вершинах прохладно.

Как писала «Комсомолка», на горных маршрутах Сочи сейчас небывалый ажиотаж. Тысячи любителей активного отдыха покоряют экотропы курорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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