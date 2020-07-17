«Ради заката на вершине»: горные курорты Сочи продлили работу канатных дорог

В Сочи на горных курортах увеличили время работы канатных дорог до 20:00 – 20:30. Это сделано для того, чтобы туристы смогли полюбоваться закатом на вершинах.

- С 17 июля мы продлили время работы канатных дорог «Реликтовый лес» и «Вершина», ведущих на гору Аибга на высоте 2200 метров над уровнем моря. Новый график курорт ввел для того, чтобы гости не пропускали одно из самых красивых зрелищ – заход солнца на головокружительной высоте, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе курорта «Красная Поляна».

Представитель пресс-службы обратила внимание, что отдыхающие с огромным удовольствием встречают вечер в горах, чтобы сделать неповторимые фото на фоне огненных красок неба, розовых облаков и темных силуэтов вершин.

С собой туристам рекомендуют взять куртку или плед. Фото пресс-службы курорта «Красная Поляна».

- Среди туристов немало тех, кто только вечером входит во вкус и ощущает прилив творческих сил. Теперь гости курорта могут совершить поздний спуск с Пика (высота 2320 метров над уровнем моря) в 20:00 и проводить солнце на вершине хребта. Это надо увидеть хоть раз, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе курорта «Роза Хутор».

Курорты добавили в линейку прогулочных билетов новый тариф «Закат в горах», который действует на подъем с 17:00 до 20:30. С собой туристам рекомендуют взять куртку или плед, так как на вершинах прохладно.

Как писала «Комсомолка», на горных маршрутах Сочи сейчас небывалый ажиотаж. Тысячи любителей активного отдыха покоряют экотропы курорта.