3 Авг. 2020 2020-08-03T11:49:36+03:00

Из Сочи в Абхазию отправились первые экскурсионные автобусы. Фото: Юлия БАРАНОВА

Всего в выходные российско-абхазскую границу пересекли около 7 тысяч транспортных средств

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Из Сочи в Абхазию отправились первые экскурсионные автобусы. Их через границу проследовали более 200.

1 и 2 августа на таможенном посту МАПП "Адлер" Сочинской таможни прошли таможенный контроль 6933 транспортных средств, следовавших в обоих направлениях, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Сочинской таможни Марина Жупанова. В их числе: более 6300 автомобилей и 370 грузовиков.

Всего за два дня в обоих направлениях границу пересекли более 30 тысяч физических лиц.

Напомним, что 1 августа были сняты ограничения на пересечение российско-абхазской границы, действовавшие из-за пандемии коронавируса. Открытие произошло одновременно со стороны властей республики Абхазия и России. Первые 300 авто проехали в первую четверть часа.

ИСТОЧНИК KP.RU