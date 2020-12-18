Дело пьяного депутата, укравшего тело возлюбленной из больницы на Кубани, закрыто

Андрея Яковенко признали непричастным к смерти женщины

С депутата Калужского сельского поселения Кубани 39-летнего Андрея Яковенко (фамилия и имя изменены) сняты все подозрения. Следователи не нашли состава преступления в том, что ранним утром, 2 августа, в стельку пьяный он выкрал из больницы труп своей любовницы Натальи Хацко, прежде чем в буквальном смысле укатать до смерти на мотоцикле.

- Сначала возбуждали уголовное дело о доведении до самоубийства. Но психолого-психиатрическая экспертиза показала, что Наталья была к этому не склонна, - говорит адвокат семьи погибшей женщины Евгения Лещенко. - Параллельно шла проверка по факту ДТП. Но в итоге в возбуждении уголовного дела тоже было отказано. Следствие пришло к выводу, что произошедшее - несчастный случай. Она якобы просто выпала из люльки мотоцикла случайно.

Напомним, больной роман, так его называли в станице, между депутатом и медсестрой длился не меньше 10 лет. Вместе они пожили всего год или полтора, но Андрей устраивал Наталье постоянные сцены ревности и не давал порвать связь окончательно.

- Он ей проходу не давал. Года два они провстречались и она поняла, что он за фрукт. Пьет, а потом устраивает ей допросы с пристрастием. Бил так, что она неоднократно зубы вставляла. А в последнее время слышать плоховато стала. Не раз в полицию обращалась, правда, не знаю, может, и назад заявления забирала, - рассказывала "КП" - Кубань" убитая горем мать. - Он и нам тут устраивал с дедом. Бил окна, рушил все в порыве ярости.

Наталья Хацко

При этом параллельно Яковенко крутил романы с другими женщинами, депутатский статус, лихой нрав добавляли ему привлекательности.

В ночь гибели, 1 августа, Наталья была у подруги и засиделась у нее допоздна. Сюда и подъехал на своем мотоцикле пьяный Андрей Яковенко.

- Он вошел и потребовал, чтобы Наташа с ним уехала. Это было уже около 5 часов утра. Она не хотела. Я тоже сказала, чтобы отстал, но он нахамил мне. А потом взял ее на руки, у нее же ножка еще болела после перелома, и силой усадил в люльку мотоцикла, - уточняла "КП" - Кубань" подруга Натальи.

Что произошло дальше тогда ранним утром, 2 августа, не знает никто.

Только с пробитой головой и всю в крови Наташу в больницу Яковенко привез уже на машине.

- Где и в какой момент он перетащил ее в машину, неизвестно. Мы только обувь ее по станице собирали, - говорит мама Наташи Любовь Дмитриевна.

В заключении о смерти сказано, что она умерла от черепно-мозговой травмы, полученной в результате ДТП. Но разъезжавшего с трупом, пьяного вдрабадан водителя не лишили даже прав.

- Я ехал с ней на мотоцикле и в какой-то момент заметил, что ее нет в люльке. Как это произошло, не знаю. Развернулся, нашел ее лежащей на обочине всю в крови. Я был в шоковом состоянии, когда узнал, что Наташа мертва. Хотел покончить с собой, - рассказывал сам Яковенко.

После публикации в "Комсомолке" его лишили-таки статуса депутата. Он сам подал заявление.

Сейчас адвокат семьи Хацко собирается подать жалобу в прокуратуру на отказ в возбуждении уголовного дела в отношении Яковенко. Для родных его доводы о невиновности в смерти Натальи кажутся неубедительными.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Пьяный депутат на Кубани убил подругу, а потом выкрал ее труп из больницы

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