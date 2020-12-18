В Краснодаре расследуют дело о свалке с пробирками с кровью и тестами на ковид

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

В краевом центре расследуют дело о свалке с пробирками с кровью и тестами на коронавирус. Данный факт обсудили на заседании президиума Совета законодателей РФ.

- В Краснодаре нашли свалку с пробирками с кровью и использованными тестам на COVID-19, возбуждено уголовное дело, - сказал председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Напомним, что в Краснодаре в Прикубанском округе обнаружена свалка медицинских отходов. По материалам проверки, проведенной прокуратурой города, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.254 УК РФ (порча земли).

- Установлено, что свалка стала причиной загрязнения почвы, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. - Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле краснодарской прокуратуры.

По словам Бурлачко, система обезвреживания медицинских отходов несовершенна. Он привел в пример, что «мусор» больниц и поликлиник может хранить без холодильника и не обезвреживают.

- Работа с медицинскими отходами выведена из сферы действия законодательства об отходах производства и потребления, - отметил председатель ЗСК. - В Государственной думе находится на рассмотрении наша инициатива, целью которой является частичное урегулирование сферы обращения с медицинскими отходами класса «А».

Он обратил внимание, что направлено предложения в части лицензирования деятельности по обращению с медицинскими отходами и проведения эксперимента по установлению особого правового режима по обращению с такими отходами.

- В условиях пандемии необходимость законодательного урегулирования сферы обращения с медицинскими и биологическими отходами становится как никогда актуальной, - заключил Юрий Бурлачко.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в краевой столице в декабре была обнаружена свалка медицинских отходов.

Летом в Краснодаре на улице Лаперуза местные жители выявили несанкционированную свалку мусора. Там на обочине лежала большая куча люминесцентных ламп. Свалку оперативно ликвидировали сотрудники городских служб. Аналогичный случай произошел в Краснодаре буквально месяц назад. Жители обнаружили в микрорайоне Пашковский на пересечении улиц Кирова и Ярославского свалку ртутных ламп.