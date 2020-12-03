В Краснодаре обнаружена свалка медицинских отходов

Фото: пресс-службы краевой прокуратуры

В Краснодаре в Прикубанском округе обнаружена свалка медицинских отходов. По материалам проверки, проведенной прокуратурой города, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.254 УК РФ (порча земли).

- Установлено, что свалка стала причиной загрязнения почвы, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле краснодарской прокуратуры.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в краевой столице летом на улице Лаперуза местные жители выявили несанкционированную свалку мусора. Там на обочине лежала большая куча люминесцентных ламп. Свалку оперативно ликвидировали сотрудники городских служб. Аналогичный случай произошел в Краснодаре буквально месяц назад. Жители обнаружили в микрорайоне Пашковский на пересечении улиц Кирова и Ярославского свалку ртутных ламп.