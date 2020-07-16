В Краснодаре ликвидировали незаконную свалку люминесцентных ламп

16 Июль 2020 2020-07-16T08:40:35+03:00

Ее выявили в Прикубанском округе

Изменить размер текста: A A

В краевой столице по улице Лаперуза местные жители выявили несанкционированную свалку мусора. Там на обочине лежала большая куча люминесцентных ламп. Краснодарцы пожаловались в администрацию.

- На дороге лежали 858 ламп. Свалку оперативно ликвидировали сотрудники городских служб. Собрали выброшенные лампы с соблюдением мер безопасности, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В департаменте городского хозяйства и ТЭК напомнили, что опасные ртутьсодержащие отходы нужно обязательно сдавать в специализированное предприятие, которое их утилизирует. За выброс подобного мусора грозит штраф.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в хуторе Копанском под Краснодаром пройдет масштабная реконструкция мусорного полигона. На нее уйдет четыре года и 1,5 млрд рублей, которые вложит мусороуборочная компания.

ИСТОЧНИК KP.RU