В Краснодаре открыли главную городскую елку

Фото: krd.ru.

Новогодний Краснодар в этот раз в особом новогоднем убранстве. Впервые не мэрия, а бизнесмен Александр Кравченко украсил главную городскую елку. Напомним, что неравнодушный житель краевого центра раскритиковал главную елку города Краснодара и обещал сделать лучше, красочнее и за свой счёт.

В декабре 2019 года он написал на своей странице в Instagram, что главная елка Кубани убрана бездарно и город-миллионник заслуживает больше красоты, волшебства и оригинальности.

Фото: krd.ru.

Мэрия Краснодара дала добро, чтобы бизнесмен взял установку и украшение символа наступающего 2021 года в центре краевой столицы. Александр Кравченко обещает сделать в разы лучше и за те же деньги - 2 миллиона рублей. Со своей стороны администрация краевого центра закупила и установила новую 22-метровую светодинамическую ель.

— Это необычное открытие необычной ёлки, своего рода совместный проект жителей, бизнеса и власти. Дизайн делала команда Кравченко, администрация купила светодинамическую ель и предоставила дополнительно 40 игрушек, — рассказал на открытии главной елки заместитель главы Краснодара Антон Смертин.

Новогоднее дерево украсили игрушками и гирляндами в сине-белой цветовой гамме. Рядом установили снеговика, светящуюся звезду из металлического каркаса и оргстекла, гигантский подарок с подсветкой и зеркалами внутри и другие инсталляции.

— Концептуально эта ёлка — новая. Для города было в новинку, и это тренд всех современных мегаполисов — фотозоны, объемные игрушки и интерактивный снеговик для детей, — поделился Александр Кравченко.

Фото: krd.ru.

С 19 декабря на Главной городской площади заработают аттракционы, они будут открыты ежедневно с 10:00 до 22:00 часов до 17 января, за исключением 31 декабря. С 23 декабря по 10 января на Главной городской площади с соблюдением всех санитарных требований пройдет традиционная Рождественская ярмарка. Ее украшением станут фотозоны и арт-объекты — огромная световая фигура в виде новогоднего подарка и большие цифры «2021» на входе.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что власти Краснодара ответили на критику бизнесмена, который взялся украсить главную городскую елку. Сроки установки зеленой красавицы сорваны не будут. В Краснодаре главную городскую елку украсят к середине декабря. В этом году впервые эту работу взял на себя предприниматель.