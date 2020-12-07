Ставит не мэрия, а бизнесмен: в Краснодаре главную городскую елку украсят к 15 декабря

Фото: @mer_krd

В Краснодаре бизнесмен Александр Кравченко украшает главную городскую елку. Напомним, что неравнодушный житель краевого центра раскритиковал главную елку города Краснодара и обещал сделать лучше, красочнее и за свой счёт.

Фото: @mer_krd

- Я не отношусь к категории нытиков, но тут мне хочется кричать, страдать, плакать. Как можно так бездарно украсить главную ёлку Краснодарского края, которая стоит на главной площади города-миллионника? - написал Александр Кравченко на своей странице в Instagram в декабре 2019 года.

Мэрия Краснодара дала добро, чтобы бизнесмен взял установку и украшение символа наступающего 2021 года в центре краевой столицы. Александр Кравченко обещает сделать в разы лучше и за те же деньги - 2 миллиона рублей.

Сейчас елка, увенчанная звездой, уже установлена в центре краевого центра. Предприниматель уточнил, что само рождественское дерево, по согласованию и инициаторами, приобрела краснодарская мэрия за 3 млн рублей в этом году.

- Мы уже начали монтаж арт-объектов и фотозоны, далее - елочные игрушки и, финальный венец композиции – эффектная гирлянда, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» Александр Кравченко. - Все идет согласно нашему дизайн-проекту и срокам. Полностью украшение намечено завершить к 15 декабря.

Он напомнил, что проект реализуется за его счет, как подарок городу.

- Не без гордости скажу, мы единственные в России специалисты по недвижимости, которым доверили наряжать главную елку города-миллионника. Именно так, как мы ее видим. Поверьте, даже в таком состоянии, она уже круче, чем в прошлом году, - отметил Александр Кравченко.

Он обратил внимание, что главной фишкой станет огромная елочная гирлянда с холодным белым светом. Игрушки ей под стать: изысканные «карамельные» трости и ажурные снежинки.

- Все игрушки на елку изготовлены по нашим эскизам. Арт-объекты, фотобудки и инсталляции произведены нами в Краснодарском крае, - заключил Александр Кравченко.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что власти Краснодара ответили на критику бизнесмена, который взялся украсить главную городскую елку. Сроки установки зеленой красавицы сорваны не будут.