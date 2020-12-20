«Девушки получили переломы»: В эротическом клубе Сочи обрушился балкон с людьми

Снимок одной из комнат эротического салона, в котором случилось ЧП. Фото: fox-sochi.ru

Ночь в сочинском клубе чуть не закончилась трагедией. В салоне эротического массажа обрушился балкон. В момент ЧП на нем находились несколько человек. Они упали вместе с конструкцией вниз с высоты трех метров.

- Все происходило в поселке Красная Поляна около трех часов утра. Внутри здания ночного клуба обрушился балкон. По предварительным данным, в больницу с открытым переломом ноги попала 23-летняя девушка, также, предположительно, с переломом спины госпитализирована 25-летняя девушка. Еще две сотрудницы получили легкие травмы, но находятся под присмотром медиков, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

В массажном салоне эту ситуацию не обсуждают.

- Я не комментирую случившееся, - резко ответила по телефону «Комсомолке» администратор и отказалась передать трубку руководителю заведения.

После случившегося клиентов продолжают обслуживать, но по другому адресу. А здание, в котором произошло обрушение, закрыли. Сейчас на месте работаю сотрудники полиции и мэрии.

- Факт был, материал зарегистрирован. Информация и подробности случившегося уточняются, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

За нарушение требований безопасности директор эро-салона может попасть под следствие.

Напомним, что в Краснодарском крае действует режим повышенной готовности, проводятся рейды по соблюдению предписаний Роспотребнадзора, все заведения обязаны закрываться после полуночи. Не исключено, что руководству вручат "письмо счастья", в том числе, и за "карантинную вечеринку".

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