Погода на Новый год в Краснодарском крае 2020-2021: будет ли снег

Погода на Новый год в Краснодарском крае 2020-2021 Фото: Галина КОПЫЛОВА

Новый год – время чудес. До главного праздника осталось совсем немного – 10 дней. И детям, и взрослым хочется волшебства. Одним из лучших подарков для жителей южного региона будет, конечно же, снег. Но вот уже несколько лет подряд под бой курантов в Краснодарском крае белые хлопья не летят. Узнали у синоптиков, увидим ли снежинки в новогоднюю ночь в этом году.

- 31 декабря на Кубани, в том числе и Краснодаре, будет облачно. Ожидаются незначительные осадки – в некоторых районах поморосит дождик, но в вечернее и ночное время капли сменят мокрый снег. Но снежинки быстро растают. Если ночью будет небольшой минус – 3-4 градуса ниже нуля, то днем столбик термометра может подняться до 7 градусов тепла, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела мониторинга и прогнозирования ГКУ КК «ТЦМП ЧС» Александр Колесник.

В последнюю декаду месяца ожидаются температурные качели. В принципе, жители региона привыкли к перепадам температур. 21 и 22 декабря на Кубани еще пройдет снег, а вот 23 числа, если ночью и пометет, то днем хлопья превратятся в капли, небольшой дождик пройдет в южных районах края. 24 декабря без осадков, а 25 и 26 числа осадки пройдут по западу Кубани. Стоит отметить, что эти выходные будут непривычно теплыми для декабря.

- 26-27 декабря температура в Краснодарском крае поднимется до 12 градусов. Но потом снова похолодает. Стоит отметить, что в дни перед Новым годом днем столбик термометра будет держаться на отметке 0-3 градусов. А по ночам будет слегка уходит в минус, - рассказал специалист по прогнозированию.

Если 1 января 2021 года возможен небольшой дождь. То 2 и 3 числа будет солнечно, потеплеет до +8.

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