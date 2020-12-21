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Шары на Красной: визитную карточку кубанской столицы вернут, а не заменят

Иллюминацию в центре города повесят к Новому году
Ева МУР
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На Красной вернется привычная атмосфера

На Красной вернется привычная атмосфера

Светящиеся шары на Красной давно стали визитной карточкой города. Без них центральная улица Краснодара, кубанский Арбат, выглядит опустошенным. Однако уже скоро в мэрии города пообещали вернуть прежнюю иллюминацию после ремонта.

- Система наружного декоративного освещения на улице Красной состоит из 52 перетяжек, в каждой из которых — по семь светящихся кругов. Иллюминацию смонтировали в 2009 году, ее элементы нуждаются в ремонте, - уточняют в городской администрации.

Планы по ее полной замене решено пока отложить из-за пандемии и снижения доходов в казну города.

- Это требует больших затрат. Пока такие работы не под силу городскому бюджету, - пояснили в мэрии.

Напомним, в эфире радио "Комсомольская правда" - Краснодар" Сергей Мысак, начальник отдела энергосбережения департамента городского хозяйства и ТЭК Краснодара, рассказал, что действующая иллюминация морально устарела. Специалистам приходилось чинить ее почти каждую неделю.

Старую конструкцию решили заменить на новую и даже объявили конкурс на этот счет среди городских дизайнеров. Свои варианты они отправили на конкурс еще в марте.

Власти города сразу предупредили участников, что иллюминацию не рекомендуется проектировать очень тяжелой. А сам дизайн должен гармонировать с окружающей застройкой. Кроме того, новая конструкция не должна перетягивать на себя внимание, не копировать существующую где-то иллюминацию, а ее элементы - подходить под любое время года.

Однако пока мы по-прежнему будем наслаждаться прогулками по Красной, пешеходной по выходным и праздникам, под свет привычных огоньков.

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