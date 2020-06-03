10 необычных проектов новой иллюминации улицы Красной в Краснодаре

Перетяжки со светящимися шарами сняли с главной улицы города еще весной. Раньше вечером они украшали Красную от Советской до Длинной. Но по решению властей «светодиодную точку» убрали. В эфире радио "Комсомольская правда" - Краснодар" Сергей Мысак, начальник отдела энергосбережения департамента городского хозяйства и ТЭК Краснодара, сказал, что действующая иллюминация морально устарела. Специалистам приходилось чинить ее почти каждую неделю.

Старую конструкцию заменят новым освещением. Свои варианты предложили краснодарские дизайнеры. Свои работы они отправили на конкурс еще в марте.

Власти города сразу предупредили участнков, что иллюминацию не рекомендуется проектировать очень тяжелой. А сам дизайн должен гармонировать с окружающей застройкой. Кроме того, новая конструкция не должна перетягивать на себя внимание, не копировать существующую где-то иллюминацию, а ее элементы - подходить под любое время года.

- Надеемся, уже на следующей неделе мы сможем собрать профессиональный худсовет по выбору лучшего предложения по иллюминации на улице Красной, - сказала главный архитектор Краснодара Наталья Машталир.

А пока краснодарцам предлагают взглянуть на конкурсные работы и проголосовать за понравившегося автора. «КП» - Кубань» публикует 10 необычных проектов, которые имеют все шансы скоро воплотиться в жизнь.

Один из самых лаконичных вариантов, по мнению горожан, выглядит футуристично.

Фото: instagram.com/design_kod_krd

Иллюминация, которая будет имитировать звездное небо. Подобное освещение установлено в центре Москвы.

Фото: instagram.com/design_kod_krd

Некоторым краснодарцам приглянулся и вот этот проект.

Фото: instagram.com/design_kod_krd

Очень необычный дизайн освещение представил один из участников конкурса. Кажется, будто иллюминация имеет объем.

Фото: instagram.com/design_kod_krd

А быть может на Красной должна появиться подсветка с цитатами известных писателей?

Фото: instagram.com/design_kod_krd

Искрящаяся геометрия - еще один вариант обновленной иллюминации.

Фото: instagram.com/design_kod_krd

А как насчет такого варианта?

Фото: instagram.com/design_kod_krd

Или же в иллюминации должна быть буква "Е"?

Фото: instagram.com/design_kod_krd

А кто проголосует за такую концепцию иллюминации?