Дорожная ситуация в Краснодаре осложняется с каждым часом. На данный момент, по данным сервиса Яндекс.пробки, на улицах города 10-бальные пробки. Что по классификации разработчиков означает, что при такой обстановке «лучше пойти пешком».Почти все крупные улицы «горят» красным, хотя некоторые магистрали - сияют бордовым цветом.Сложная обстановка сейчас в центре. Стоят улицы Красная, Северная, Тургенева. Погрязла в пробках Кубанская Набережная. Намертво стоит улица Дзержинского. На Калинина и Красных Партизан также ни проехать ни пройти. На дорогу, которая раньше занимала 20 минут, у автомобилистов уходит больше часа.Причиной заторов стало дерзкое преступление, которое произошло ночью 23 декабря. Напомним, трое неизвестных угнали автомобиль, похитили терминал из банка, а затем еще и устроили перестрелку с полицейскими во время погони.На данный момент известно, что одного из налетчиков поймали, хотя он и пытался отстреливаться. Еще двое находятся в розыске. Полицейские ищут подозреваемых в нападении на инспектора ДПС и совершении кражи.Грабители заставили правоохранителей ввести в краевом центре план \\"Перехват\\". На въездах в город, а также на крупных магистралях Краснодара стоят сотрудники ДПС, их прикрывают силовики, готовые в любой момент задержать преступников. Пока же правоохранители досматривают каждый въезжающий автомобиль, проверяют багажник, осматривают салон авто.Бандиты, по словам правоохранителей, могут быть вооружены. Жителей города просят быть осторожными.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОграбление и перестрелка с полицейскими в Краснодаре 23 декабря 2020: что известно на данный моментК расследованию подключены все сотрудники МВД и следователи (подробнее)