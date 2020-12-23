Об ограблении банка и ночной перестрелке сейчас говорит весь Краснодар. Еще бы - улицы города с раннего утра «утонули» в пробках. Дело близится к вечеру, а ситуация на дорогах не улучшается - по-прежнему все «горит» бордовым. Причиной диких заторов стал план «Перехват», который ввели в городе, когда грабители подались в бега. При этом в УМВД по Краснодару сообщили, что на территории города не вводили режим повышенной антитеррористической опасности.Преступление правоохранители называют дерзким, мол, вели себя нагло и, даже оказавшись в западне, не спешили сдаваться.Стражи порядка предполагают, что на дело все трое злоумышленников шли заранее подготовленными. Во дворе блочной пятиэтажки на улице Гагарина приметили обычную «двенашку».- Отечественные легковушки проще всего вскрыть. Зачастую угонщики не заморачиваются. Используют брутальный и экстренный способ - сворачивают личинку замка. Занимает это минут 10 максимум, - говорит специалист по вскрытию замков Алексей Воронин.Так, по всей видимости, и поступили злодеи. Глубокой ночью подошли к машине и сделали все шума. Не предусмотрели злоумышленники лишь один нюанс - свидетелем угона может стать хозяин авто. Судя по кадрам, которые опубликовали в МВД, владелец стоял на балконе и видел, что происходит на улице. Затем мужчина позвонил в полицию и заявил о пропаже своей машины.Пока правоохранители составляли ориентировку и передавали информацию во все отделения других коллегам, налетчики уже вломились в банк на Атарбекова. Путь у них занял меньше пяти минут - финансовая организация расположена буквально в двух кварталах. Не смутило злоумышленников и то, что в двух кварталах, но в другой стороне, находится отделение полиции - действовали прямо у них под носом.Взломать замок у бандитов не составило труда. Как только они оказались внутри банка, они вытащили платежный терминал, погрузили его в багажник машины и скрылись.Почему не сработала сигнализация и, главное, сколько похитили злодеи, у банка узнать не удалось - телефоны весь день молчали. Не рассказывают подробностей и в МВД. Судя по всему, речь идет о нескольких сотнях тысяч рублей, которые попали в руки жуликов.С похищенным мужчины уже хотели улизнуть, да попали в поле зрения сотрудников ДПС, что дежурили на соседней улице. Им передали ориентировку на угнанную машину. Бросив взгляд на номера, гаишник потребовал остановиться водителя, но тот лишь дал по газам.Началсь погоня покруче, чем в американских вестернах. Далеко, правда, похитители не уехали. Около дома по улице Гагарина, 79 машину полицейские загнали в тупик. Пассажиры и водитель спешно покинули авто и уже хотели дать деру. Но правоохранители продолжили их преследование.Один из мужчин начал отстреливаться - несколько пуль попали в патрульную машину и ранили офицера.- Полицейскому экстренно оказали медицинскую помощь, - уточнили в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Сейчас его жизни ничего не угрожает.В соцсетях сейчас распространяется сообщение о том, что один из преступников, которые ограбили банк, удрал, испугав правоохранителей гранатой. Но силовики эту информаци. не подтверждают, заверяя, что подозреваемый находится в полицейском участке.- Сейчас с ним работают сотрудники правоохранительных органов, - говорят в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.Пытались догнать и двух подельников. На улице Ишунина экипаж полиции заметил и продолжил преследовать грабителей. На требования остановиться, один из злоумышленников открыл огонь по полицейским.При осмотре оставленного стрелками автомобиля, полицейские обнаружили платежный терминал. Тот самый, что был похищен. Однако были ли в нем деньги или же он был пуст, в МВД не сообщают. Сейчас все силы направлены на то, чтобы разыскать двух налетчиков.А в это время следователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы в полицейского.- На данный момент проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, - добавляют в СУ СК по региону. - Место нахождение двоих фигурантов устанавливается.В розыске сейчас находятся 35-летний Евгений Викторович Калинченко, который ранее был судим за то, что покинул место ДТП. Кроме того, МВД рассылает фото его 43-летнего подельника. Имя человека не сообщается. Злоумышленники могут быть вооружены. По некоторым данным, оба мужчины имеют долги, которые и хотели погасить, когда пошли на дело.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВидео с места ограбления и перестрелки с полицейскими в КраснодареТем временем МВД опубликовали видео с места ограбления и перестрелки. 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